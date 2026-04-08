В Угорщині заявили про "нові докази" щодо справи з Ощадбанком: Україна відповіла на звинувачення

В Угорщині заявили, що Національна податкова та митна адміністрація країни (NAV) оприлюднила "нові докази" у справі щодо справи з Ощадбанком. Мова йде про захоплення українських інкасаторських авто та вилучення готівки та золота 5 березня.

Що заявила угорська сторона?

Речник угорського уряду Золтан Ковач написав, що броньовані автомобілі нібито перевозили щойно надруковані євро та долари.

Згідно зі словами речника, гроші ще не були введені в обіг. Він додав, що вони пов’язані з кількома банками, зокрема українським Ощадбанком, а також установами з Польщі та Гібралтару.

Серед доказів є відео, на якому, ймовірно, колишній генерал-майор української розвідки підробляє документи у вбиральні на автозаправці, тоді як його спільники обговорюють виплати, пов’язані з корупцією,

– йдеться у дописі Ковача.

Він зазначив, що загалом вантаж включав близько:

40 мільйонів доларів; 35 мільйонів євро; 9 кілограмів золота.

Речник Угорщини додав, що походження та призначення вантажу залишаються "незрозумілими".

Зверніть увагу! Крім того, NAV звернулася по міжнародну допомогу та відкинула звинувачення у незаконних діях, наголосивши, що всі слідчі заходи були задокументовані та проведені відповідно до закону.

Що кажуть в Ощадбанку?

Водночас в Ощадбанку заявили, що перевезення валюти, що ще не перебуває в обігу, повністю відповідає законній діяльності банку щодо постачання готівкової валюти в Україну – відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банком (Австрія).

Також в Ощаді пояснили щодо відео, яке було опубліковане угорською стороною, та, ймовірно, було отримане з мобільного телефону одного з українців.

За інформацією NAV, затримані інкасатори мають статус свідків. Але протягом майже місяця з моменту затримання слідчий орган не надав відповіді на численні запити щодо правових підстав утримання майна співробітників. Також це стосується мобільного телефону одного з інкасаторів, а також інформації, що міститься на ньому.

За таких обставин банк вважає, що вилучення мобільного телефону, подальше його утримання та доступ до його вмісту є протиправним,

– додали в Ощадбанку.

Зокрема й публікація відео також є незаконною.

Банк заявив, що опубліковане відео було фальсифіковано. Ба більше, для публікації на аудиторію Угорщини було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу фразу "корупційні гроші".

Саме на цій спеціально доданій фразі й грунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів Ощадбанку,

– наголосили у фінустанові.

Зокрема реальні факти такі:

відео записано ще 10 березня 2025 року, поблизу Відня;

необхідність роздруковувати пакет документів у дорозі – звичайна практика;

всі інкасаторські машини обладнано мобільним офісом, а для його роботи облаштовано Starlink та інвертор;

під час поїздки 2025 року сталась поломка інвертора на маршруті, тому бригада була змушена скористатись доступом до електромережі для друку документів на паркувальному майданчику;

пакет документів містив у собі CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет;

підпис керівника групи на документах завірили печаткою;

всі процеси задокументовано та внесено до системи митних органів Євросоюзу та митних органів України;

оригінали документів (які відображені на відео) є в наявності та містять штампи митних органів Угорщини та України;

вибір паркувального майданчика був зумовлений тим, що бригада інкасаторів на коротких маршрутах (тривалістю три доби) не користується готелями.

Важливо! Ощадбанк вимагає повернути всі незаконно вилучені активи та вже звернувся до провідної міжнародної аудиторської компанії.

Що ще слід знати про чинну ситуацію?

Наголошується, що президентка Європейського центрального банку підтримує аргументи України. Крім того, вона вважає, що ситуація може підірвати євро – як міжнародну валюту.

ЗМІ зокрема писали, ситуація 5 березня була політичною операцією Секретної служби. Вона повинна була спровокувати конфлікт з Києвом напередодні виборів в Угорщині.