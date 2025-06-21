ЄС не знижуватиме стелю цін на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому ідею зниження межі для нафти з Росії відкинули

Так, ЄС планував встановити верхню межу для російської нафти на рівні в 45 доларів за барель. Проте чиновники вирішили відмовитися від ідеї через побоювання, що конфлікт на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту.

Повідомляється, що пропозицію, яка передбачала б зниження максимальної ціни на нафту для Москви із 60 доларів за барель до 45 доларів, мали обговорити в понеділок, 23 червня, у Брюсселі.

Однак двоє дипломатів підтвердили, що загострення між Ізраїлем та Іраном означає, що план більше не працює.

На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися, що вони воліли б не приймати рішення зараз. Ціни були досить близькі до ліміту; але зараз ціни то зростають, то падають, ситуація на цю мить надто нестабільна,

– вказав один дипломат на умовах анонімності.

Потенційно, зниження стелі на російську нафту до 45 доларів призвела б до втрати мільярдів доларів доходів Росією. Хоча експерти вважають, що без згоди США це було б неефективним.