Ціни на золото зробили різкий поворот на ринку: усе через тривожні сигнали з США

Золото протягом торгів у середу встигло продемонструвати прямо протилежну динаміку на ринку. Усе через нові сигнали з США.

Ціни на золото продемонстрували різкі зміни

Спершу ціни на золото наблизилися до важливого максимуму на ринку. Зокрема, під час торгів дорогоцінний метал подорожчав до 2 469,35 долара за унцію. Ціна золота буквально зупинилася за крок від рекордного максимуму, який зафіксували у липні, – 2 483,60 долара за унцію. Водночас ф'ючерси на американське золото у середу стабілізувалися з ціною на рівні 2 508,40 долара.

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Золото дорожчало, по-перше, через очікування щодо зниження процентних ставок у США. По-друге, зростанню цін на дорогоцінний метал сприяла напруженість на Близькому Сході. Ба більше, заявляли, що у разі підтвердження сповільнення зростання цін у США, очікування щодо зниження ставки на 50 пунктів у вересні зростуть, а золото може встановити новий історичний рекорд.

Проте до вечоразмінилася. Річ у тому, що новий звіт продемонстрував відновлення зростання споживчих цін в США. Ці дані виправдали прогнози експертів на липень.

Крім того, новий звіт розвіяв очікування щодо суттєвого зниження ставки Федеральною резервною системою США в наступному місяці. Як результат, золото подешевшало на 1% до 2440,47 долара за унцію. Тоді як ф'ючерси на дорогоцінний метал подешевшали на 1,1%, впавши до 2479,70 долара.