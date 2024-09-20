В Україні знову подорожчало золото: скільки коштує 1 грам металу

Золото продовжує зростати в ціні. Ця тенденція актуальна як в світі, так і в Україні. Ба більше, дорогоцінний метал продовжує фіксувати нові рекорди.

Ціни на золото в Україні та світі

НБУ оприлюднив актуальні ціни на золото в Україні. Йдеться як про вартість дорогоцінних металів, так і про ціну дорогоцінних металів у брухті станом на 20 вересня 2024 року. Варто додати, що ціни на золото залежать від різних факторів.

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Для прикладу, на вартість дорогоцінного металу впливають його тип та чистота. При цьому найдорожчим видом називають золото з пробою 999.

Актуальні закупівельні ціни на золото:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) коштує 3414,99 гривні за один грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, коштує у 3404,75 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує 3380,84 гривні за грам.

Додамо, що на початку січня 2024 року усі вище згадані види дорогоцінного металу коштували на 600 – 900 гривень менше. Згідно з офіційними даними від Національного банку України, тоді вартість одного грама золота коливалася на рівні 2498,19 гривні, 2490,70 гривні та 2473,21 гривні.

До теми! Золото продовжує фіксувати рекорди на світовому ринку. Зокрема, 19 вересня стало відомо, що ціна дорогоцінного металу знову досягла історичного максимуму. Вартість золота зросла завдяки рішенню Федерального резерву про зниження процентних ставок. Центробанк США почав цикл пом'якшення монетарної політики вперше за чотири роки.

Закупівельні ціни на золото у брухті станом на 20 вересня:

333 проба – 1 125,82 гривні за грам;

375 проба – 1 267,82 гривні за грам;

500 проба – 1 690,42 гривні за грам;

583 проба – 1 971,03 гривні за грам;

585 проба – 1 977,79 гривні за грам;

750 проба – 2 535,63 гривні за грам;

900 проба – 3042,76 гривні за грам;

916 проба – 3096,85 гривні за грам;

958 проба – 3238,84 гривні за грам;

999 проба – 3 377,46 гривні за грам;

999,9 проби – 3 380,50 гривні за грам.

З січня 2024 року золото у світі зросло в ціні на понад 27%. Тоді як у річному розрахунку унція дорогоцінного металу подорожчала на 35,33%, згідно з даними MarketWatсh. На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2635 доларів за тройську унцію.