Золото може встановити новий рекорд у 2023 році, – аналітики

Аналітики оприлюднили прогноз на 2023 рік для дорогоцінного металу, який досить часто називають гаванню для грошей. Особливо це актуально під час кризових періодів. Йдеться про золото.

Експерти з німецької трейдингової компанії Heraeus Precious Metals вважають, що у 2023 році ціновий діапазон золота на ринку буде досить широким.

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Вони також додають, що котирування дорогоцінного металу у євро можуть сягнути рекордних показників за умови послаблення інфляційного тиску.

Прогноз для золота у 2023 році

На думку аналітиків з компанії Heraeus Precious Metals, наступного року вартість золота буде коливатися від 1620 до 1920 доларів за тройську унцію. Цей прогноз вони зробили з врахуванням поточної ситуації у світі. Серед них:

Потужна інфляція;

Прогнози щодо ймовірного початку рецесії;

Повномасштабна війна Росії проти України.

Що таке рецесія Це фаза циклу економіки, коли фіксуються зниження економічної активності. Зокрема, йдеться про спад обсягів виробництва та зменшення витрат зі сторони споживачів.

При цьому ціна котирувань на золото у євро можуть перетнути свій історичний максимум у 2023 році. Ключова умова для розвитку такого сценарію – позитивна реакція ринків на ймовірну зміну монетарної політики у США, де центробанк агресивно підіймає ставку задля боротьби з інфляцією. Додамо, що рекордну вартість золота цьогоріч зафіксували на рівні 1870 євро за унцію.

Останні зміни на ринку

На момент створення цього матеріалу, вартість золота на ринку коливається на рівні 1773 доларів за унцію, за даними GoldPrice. На динаміку дорогоцінного металу знову впливає долар США.

Все через останні дані щодо американського сектору послуг. Нові цифри можуть призвести до того, що Федеральний резерв буде проводити свою актуальну монетарну політику довше, аби зменшити рівень попиту, інформує Trading Economics.