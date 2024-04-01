Золото встановило новий історичний рекорд на ринку

Золото подорожчало до нового рекорду. Зростання цін фіксують на тлі очікувань важливого рішення центробанку США та новин з Китаю.

З початку 2024 року золото подорожчало майже на 10%, тоді як зростання за останній місяць склало 8,57%, інформує MarketWatch.

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Золото встановило новий історичний максимум

Станом на понеділок, 1 квітня, ціни на золото зросли на 1,6% до 2265,73 долара за унцію. Тоді як з середини лютого дорогоцінний метал подорожчав орієнтовно на 14%. На момент створення цього матеріалу, золото торгується на ринку за ціною на рівні 2257,74 долара за унцію, згідно з даними Markets Insider.

Ціни на золото підштовхують вгору такі фактори:

Очікування щодо зниження ключової ставки Федеральною резервною системою у США та іншими великими регуляторами;

Посилення геополітичної напруженості в Україні та на Близькому Сході;

Попит на золото зі сторони центробанків. Особливий попит фіксують у Китаї, де споживачі купують дорогоцінний метал через проблеми у найбільшій економіці, які продовжуються.

Очільник американського центрального банку Джером Пауелл нещодавно заявив, що наразі немає жодної терміновості у зниженні процентних ставок. Останні дані про інфляцію та коментарі глави ФРС створили додатковий ціновий імпульс для золота. Річ у тому, на ринку все більшої популярності набуває думка про те, що регулятор знизить ставку уже в червні, за словами голова відділу сировинної стратегії ING Groep NV.