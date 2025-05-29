Китай тисне на ринок важливого металу для світу

У травні 2025 року на ринок залізної руди впливало досить багато факторів впливу, які по-різному впливали на динаміку цін. Проте особливо ринок реагував на сигнали з другої економіки світу.

Ціна залізної руди у травні

У травні 2025 року на ринку залізної руди фіксували досить обмежені коливання. На динаміку впливали відразу кілька суперечливих факторів, пише 24 Канал з посиланням на GMK.center.

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Для початку варто вказати, що на ринок впливає стриманий попит на залізну руду з боку Китаю. Нагадаємо, що в країні фіксують слабке відновлення будівельного сектору та досить мляві макроекономічні зміни. Водночас інвесторів розчарували звіти про сповільнення промислового виробництва та слабкі кредитні індикатори. Ці дані оприлюднили в середині травня.

З іншого боку ринок залізної руди підтримали очікування щодо покращення зовнішньоекономічної ситуації:

Вдалі торгові переговори США та Китаю. Завдяки цьому ціни на залізну руду злетіли до максимуму за понад 5 тижнів;

Падіння долара США, що створило більш вигідні умови для імпорту руди для покупців з Азії.

Водночас є фактори, які стримують оптимізм на ринку. Перш за все йдеться про побоювання щодо зменшення випуску сталі в Китаї. Ще одним фактором тиску є збільшення обсягів постачання залізної руди Австралією та Бразилією. Саме ці країни є ключовими виробниками руди у світі.

На момент створення цього матеріалу, ціна залізної руди коливається на рівні 99,54 долара за тонну. З початку року вартість залізної руди знизилася на понад 4%, за даними Trading Economics.