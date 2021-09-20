Ціни на уран злетіли до 9-річного максимуму: чого чекати далі

Спотові ціни на уран ще у серпні коливалися на мінімальному рівні 2021 року. Проте за останні 4 тижні ситуація кардинально змінилася. Наразі вартість урану злетіла до багаторічного піку, тоді як експерти банківського холдингу Morgan Stanley розповіли, чого чекати далі.

Ціни на елемент ядерної енергії почали стрімко зростати на фоні активності інвестиційних фондів на ринку.

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Ціни на уран злетіли до 9-річного максимуму

Протягом 4 тижнів вартість урану злетіла на 58%. Згідно з даними індексу S&P Global Platts, минулої п'ятниці метал торгувався на рівні вище 47 доларів. Проте на початку цього тижня ціна на уран перетнула позначку у 50 доларів вперше з 2012 року. У Morgan Stanley додали, на зростання ціни суттєво впливає канадський фонд Sprott Physical Uranium Trust, єдиний який може зберігати не лише ф'ючерсні контракти, але й фізичний товар.

Нова хвиля інвестиційного попиту на уран призвела до збільшення спотового ринку, який вже активно функціонував через проблеми з постачанням на фоні пандемії коронавірусу. Компанія Sprott почала скуповувати уран ще в середині серпня та встигла придбати 27,7 мільйона фунтів (10,3 мільйона кілограмів) радіоактивного елементу, включаючи останню угоду на 1,99 мільйона доларів.

Спотовий ринок Це фінансовий ринок, де цінні папери, такі як акції, валюти, товари, купуються та продаються для негайного доставлення. Також відомий як "фізичний ринок" та готівковий ринок".

У Sprott додали, що бум попиту на уран також пов'язаний зі зростанням популярності ядерної енергетики, яку вважають чистим та ефективним джерело енергії. У зв'язку з цим, ядерна енергетика привертає увагу багатьох політиків у всьому світі, які прагнуть боротися з викидами вуглецю в атмосферу.

Прогноз від Morgan Stanley

Експерти банківського холдингу сумніваються, що ціни на уран продовжать зростати у 2022 році, оскільки попиту зі сторони інвесторів буде важко підтримувати цю динаміку. У Morgan Stanley зауважили, що зараз важливо спостерігати за тим, як довго вдасться підтримувати поточний рівень попиту.

Деякі інвестори вважають, що ми не побачимо падіння цін, навіть якщо фонди сповільнять темпи своїх покупок. Річ у тому, що поліпшення ринкової ліквідності (швидке переведення активу у готівку) сприяло виявленню реальної ціни. Проте, з іншої сторони, "відкриття" раніше прихованих запасів урану може стати тягарем для ринку, і з відтоком фізичних коштів – це ще один потенційний ризик,

– зазначили у компанії.

Крім того, експерти зазначили, що уран став частиною масштабнішого ралі цін на природні ресурси. Однак, якщо подорожчання вугілля та природного газу обумовлене фактичною герметичністю ринку, то для такого стрімкого стрибка вартості на уран немає належного пояснення, оскільки попит та пропозиція за останні місяці майже не змінювалися.

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Попри все, фахівці вважають, що у середньостроковій перспективі ціни на уран будуть зростати та прогнозують, що до 2024 року вона буде коливатися на рівні 49 доларів приблизно за пів кілограма урану. Але, поточне зростання ціни на уран на тлі інвестиційного попиту навряд чи перейде у справжній "бичачий дефіцитний ринок", тож, цілком ймовірно, що з часом ціна почне падати. Згідно з даними Insider, станом на 20 вересня, актуальна вартість урану становить 50,80 долара.

Прогноз експертів Morgan Stanley щодо цін на уран / Інфографіка Insider