Ціни на природний газ у Європі знову пішли вгору: до чого тут Україна та Росія

У Європі зафіксували зростання цін на природний газ. Головна причина – припинення частини транзиту газу з Росії до Європи через українську газотранспортну систему.

10 травня Оператор ГТСУ (газотранспортної системи України – 24 канал) заявив, що транспортування газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков" припинили. Річ у тому, що ці об'єкти розташовані на території, яку тимчасово контролюють російські загарбники. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України – це перша подібна заява.

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Україна вимушена частково зупинити транзит газу до Європи через Росію

Для розуміння ситуації: КС "Новопсков" – перша з компресорних станцій газотранспортної системи України на Луганщині. Завдяки цьому об'єкту країни Європи отримували третину транзиту газу з Росії. Йдеться про обсяги постачання на рівні до 32,6 мільйона кубометрів газу на добу.

Наразі ГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, які розташовані на захоплених територіях. Крім того, повідомляють, що російські загарбники втручаються в технічні процеси на об'єктах. Йдеться про такі дії:

зміна режимів роботи об’єктів ГТС,

несанкціонований відбір сировини з транзитних потоків газу.

Дії росіян становлять загрозу для всієї газотранспортної системи України. Оператор ГТС додав, що, попри все, держава готова й надалі виконувати свої транзитні зобов’язання перед партнерами у Європі, тимчасово перенаправивши газ до точки з’єднання "Суджа". Цей об'єкт розташований на території, який контролює Київ.

Важливо, що українська сторона зверталася до російського "Газпрому" із заявами, що через дії загарбників транзит опинився під загрозою. Також Оператор української ГТС вимагав припинити втручання у роботу цих об'єктів. Прессекретар "Газпрому" повідомив, що запит України – "технологічно неможливий", додавши, що їхня компанія не бачить підстав для такого кроку.

Реакція ринку

Згідно з останніми даними, ціни у Європі на природний газ через хаб TTF на фоні цього виросли більше ніж на 6,4%. Це інформація станом на 9:15 за лондонським часом у середу, 11 травня.

TTF – це віртуальна торгова точка природного газу у Нідерландах, яка забезпечує можливість для багатьох торговців проводити ф'ючерсні, фізичні та біржові операції.

Експерт BlueBay Asset Management Тімоті Еш висловив своє здивування тим фактом, що Україна не скоротила транзит газу та енергоносіїв раніше, за відсутності енергетичної блокади зі сторони Європи.

Росія сама завдає ударів по українських складах й запасах палива, тож, можливо, це українська відповідь на це,

– додав він.

Економісти та трейдери повідомляють, що повномасштабна енергетична блокада може мати жахливі наслідки для ціноутворення та інфляції.

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