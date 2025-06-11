Ціни на платину рекордно зросли: причини стрімкого здорожчання

У світі швидко зростає вартість дорогоцінних металів, платина не є виключенням. Ціни на цей дорогоцінний метал сягнули найвищої позначки з травня 2021 року.

Чому ціни на платину рекордно зростають

У вівторок, 10 червня, липневі ф'ючерси на платину зросли на 1,4% та досягнувши позначки 1 232 долари за тройську унцію (31,10 грама). Зростання цін на платину зумовлене ознаками серйозного дефіциту на ринку дорогоцінних металів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Особливо помітним є різкий відтік платини зі США в перші місяці 2025 року. Причиною став страх можливого введення мит на цей метал президентом Дональдом Трампом.

З грудня спостерігається зростання напруженості Відтік із NYMEX має послабити тиск, але загалом ринок все ще рухається до дефіциту,

– наголосив директор з досліджень Всесвітньої ради з інвестицій у платину Ед Стерк.

Як на здорожчання дорогоцінних металів реагують ринки

Після 10-відсоткового зростання, яке відбулось минулого тижня, спотові ціни на платину підскочили на 4,6%.

Вони подолали позначку 1 200 доларів за унцію, що є максимум умом із травня 2021 року.

Крім того, очікувана ставка запозичення платини на один місяць досягла шестирічного піка, а активи біржових фондів, забезпечених платиною, зросли до найвищого рівня за останні десять місяців.