Ціни на платину рекордно зросли: причини стрімкого здорожчання
- Ціни на платину досягли найвищого рівня з травня 2021 року через ознаки дефіциту на ринку та страх введення мит.
- Ставки оренди на платину досягли історичних максимумів, перевищивши 13,5% річних.
- Активи біржових фондів, забезпечених платиною, зросли, а напруженість на ринку зберігається.
У світі швидко зростає вартість дорогоцінних металів, платина не є виключенням. Ціни на цей дорогоцінний метал сягнули найвищої позначки з травня 2021 року.
Чому ціни на платину рекордно зростають
У вівторок, 10 червня, липневі ф'ючерси на платину зросли на 1,4% та досягнувши позначки 1 232 долари за тройську унцію (31,10 грама). Зростання цін на платину зумовлене ознаками серйозного дефіциту на ринку дорогоцінних металів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Особливо помітним є різкий відтік платини зі США в перші місяці 2025 року. Причиною став страх можливого введення мит на цей метал президентом Дональдом Трампом.
З грудня спостерігається зростання напруженості Відтік із NYMEX має послабити тиск, але загалом ринок все ще рухається до дефіциту,
– наголосив директор з досліджень Всесвітньої ради з інвестицій у платину Ед Стерк.
Як на здорожчання дорогоцінних металів реагують ринки
- Після 10-відсоткового зростання, яке відбулось минулого тижня, спотові ціни на платину підскочили на 4,6%.
- Вони подолали позначку 1 200 доларів за унцію, що є максимум умом із травня 2021 року.
Крім того, очікувана ставка запозичення платини на один місяць досягла шестирічного піка, а активи біржових фондів, забезпечених платиною, зросли до найвищого рівня за останні десять місяців.
Що таке ставка оренди дорогоцінних металів
Як зазначається, ставки оренди – показник прибутковості, яку власники металу у сховищах Лондона та Цюриха можуть отримати, здаючи його в короткострокову оренду, залишаються аномально високими. Зазвичай такі ставки близькі до нуля, проте цього року вони досягли історичних максимумів, перевищивши 13,5% річних за оренду на один місяць.