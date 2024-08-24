В Індії розповіли, які ціни на нафту їх влаштують під час історичного візиту до України

У п'ятницю, 23 серпня, до України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді разом з представниками свого уряду. Зокрема, вони у Києві обговорили питання цін на нафту.

Яка ситуація на ринку нафти буде влаштовувати Індію

Ситуацію з цінами на нафту прокоментував міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на брифінгу за підсумками переговорів, які пройшли у Києві. Зокрема, чиновник розповів про прагнення Індії та оцінку санкцій.

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Міністр заявив, що Індія та міжнародна економіка зацікавлені, аби на ринку нафти зберігалися стабільні та розумні ціни на нафту. Він також додав, що під час переговорів Індія пояснила представникам України, яким є сценарій розвитку енергетичного ринку. Зокрема, чиновник зауважив, що санкції проти багатьох виробників енергоносіїв "робить ринок потенційно дуже жорстким".

До теми! Питання щодо торгівлі енергетичними ресурсами між Індією та Росією обговорювали під час переговорів прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді та президента України Володимира Зеленського. Додамо, що візит Моді до Києва є першим візитом прем'єр-міністра Індії до України з моменту здобуття останньою незалежності в 1991 році.

Нагадаємо, що з липня Індія є головним імпортером російської нафти. Ця країна навіть випередила Китай за цим показником. Варто додати, що на початку серпня вартість російської нафти зафіксувала різкий спад. Водночас станом на середину серпня найвідоміша марка російської нафти – Urals – подорожчала майже на 29%.