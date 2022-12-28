Трейдери порівнюють фактори впливу: нафта повернулася до знецінення через Китай

Ціни на нафту досить істотно просіли за кілька днів до початку 2023 року. Важливу роль для динаміки ринку відіграв Китай. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у середу, 28 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,64 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,69 долара або 2% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 77,98 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 1,55 долара або 2%, інформує Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,61 долара за барель (- 2,04%);

за барель (- 2,04%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,03 долара за барель (- 1,89% долара).

Головні фактори впливу

Станом на 28 грудня на ринок нафти суттєво вплинула ситуація в Китаї з коронавірусом, де фіксують серйозний сплеск захворюваності. На настрої трейдерів також впливав фактор щодо ослаблення коронавірусних обмежень, яке може спровокувати зростання попиту на пальне у країні. Нагадаємо що саме Піднебесна є дуже потужним імпортером сировини у світі.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: