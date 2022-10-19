Нове падіння цін на нафту: до чого тут США та Китай

Ціни на нафту під час торгової сесії досить істотно впали. Ситуації у яких країнах впливають на вартість сировини – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуальні дані про ціни на нафту

У вівторок, 18 жовтня, марка нафти Brent завершує день з ціною на рівні 90,51 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 1,21%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта подешевшала на 2,08 долара.

Контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 83,54 долара за барель, що на 2,87 долара менше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка втратила 2,25%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 90,33 долара за барель (- 2,27 долара);

за барель (- 2,27 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 83,43 долара за барель (- 2,95 долара).

Що відбувається на ринку нафти

За даними видання Reuters, нафта на торгах у вівторок, 18 жовтня, повернулася до падіння. Виділяють кілька причин. Серед них:

Ймовірність збільшення пропозиції у США;

Побоювання щодо економічного спаду;

Зменшення попиту на пальне у Китаї.

Очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози щодо цін на нафту: