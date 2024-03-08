Китай став головним фактором впливу на ринку нафти: як змінилися ціни

Ринки зважують нові дані про економічну ситуацію у Китаї, який є другою економікою світу. Про головні зміни на ринку нафти – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти

У четвер, 7 березня, нафта Brent завершила торги з ціною на рівні 82,96 долара за барель. Тоді як американська нафта під брендом WTI впала під час торгів 20 центів до 78,93 долара за барель, за даними Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,36 долара за барель (+ 0,48%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,44 долара за барель (+ 0,65%).

Головні зміни на ринку нафти

Ціни на нафту у четвер майже не змінилися, оскільки ринки зважують нові дані про стан економіки Китаю. Для прикладу, зростання китайського імпорту та експорту перевершило очікування.

Проте варто враховувати, що попри збільшення обсягів купівлі сирої нафти у перші місяці 2024 року на 5,1% порівняно з попереднім роком, про які відзвітував Китай, загальний обсяг імпорту падав. Це свідчить, що тенденція на зниження купівлі сировини найбільшим імпортером у світі залишається, за даними Reuters.