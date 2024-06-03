Інвестори зважують нове рішення ОПЕК+: як змінилися ціни на нафту

Ринок нафти реагує на нове рішення ОПЕК+, яке ухвалили 2 червня 2024 року. Зокрема, еталонні бренди нафти встигли зафіксувати перші зміни.

Які фактори впливають на ринок нафти

У понеділок, 3 червня, ціни на ринку нафти майже не змінилися. Річ у тому, що інвестори зважували рішення ОПЕК+ про продовження політики скорочення обсягів видобування нафти до 2025 року, згідно з даними Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 81,15 долара за барель (+ 0,05%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,03 долара за барель (+ 0,05%).

Як змінилася вартість нафти

Серпневі контракти на нафту Brent впали в ціні на 14 центів або 0,2%. Сировина торгується на рівні 80,97 долара за барель після знецінення до мінімального рівня за сесію 80,55 долара за барель.

Тоді як липневі контракти на нафту West Texas Intermediate впали в ціні на 9 центів або 0,1%. Американська нафта, також відома як WTI, коштує 76,90 долара за барель після падіння до 76,39 долара за барель. Загалом за минулий тиждень нафта Brent подешевшала на 0,6%, а WTI – на 1%.