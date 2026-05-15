Терпіння щодо Ірану закінчується: нова заява Трампа сколихнула нафтовий ринок

Ціни на нафту зросли на більш як 1% сьогодні. Ця ситуація є результатом заяви Трампа про Іран. Важливу роль відіграли і інші фактори, зокрема, напруження в зоні Ормузької протоки.

Яку заяву зробив Трамп щодо Ірану?

Американський президент сказав, що він не буде "набагато терплячішим" до Тегерану, повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю Трампа Fox News.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Я не збираюся бути набагато терплячішим. Вони повинні укласти угоду.

Зауважимо, ця заява прозвучала після того, як Трамп уже зустрівся з Сі в Пекіні. Метою цих переговорів є не тільки питання торгівлі. Також американський та китайський президент планували обговорити Іран.

Наступна зустріч Трампа та Сі відбулася сьогодні. Це завершує дводенний державний візит.

Оскільки саміт у Пекіні не приніс жодного прориву щодо Ірану, увага ринку знову зосереджена на глухому куті та блокованій протоці, що призводить до незначного ризику поновлення військової ескалації,

– наголошує засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.

Які ще фактори стали вирішальними для ринку нафти сьогодні?

Вплив на нафтовий ринок також мають зростаючі побоювання щодо можливих нападів на судна, повідомляє Reuters.

Уже відомо про захоплення та навіть затоплення танкерів:

іранські сили захопили судно біля узбережжя ОАЕ;

до того ж відбулося затоплення індійського вантажного судна, яке перевозило худобу з Африки до ОАЕ – це сталося недалеко від Оману.

Зверніть увагу! Корпус вартових ісламської революції Ірану вказав, що з вечора середи Ормузьку протоку пройшло загалом 30 суден.

Проходження суден через протоку послабило деякі ринкові побоювання, але недостатньо, щоб змінити сильну тенденцію, зумовлену обмеженою пропозицією,

– вказав аналітик Haitong Futures Ян Ан.

Як змінились ціни на нафту 15 травня?

Сьогодні, як повідомляє видання Trading Economics, ціна нафти, залежно від марки така:

Нафта марки Brent має ціну – 108 долара за барель.

Американська нафта WTI – 103,76 долара за барель.

Російська Urals – 96,72 долара за барель

Як показує статистика, ціна марки Brent на цьому тижні збільшилась на майже 6%. А WTI зросла на понад 7%.

