Ціни на нафту стрімко зростають: як на ринок впливають США та Китай

Нафта дорожчає через фактори, які пов'язані з США. Водночас головний конкурент офіційного Вашингтона теж суттєво впливає на ринок. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуальні дані про ціни на нафту

У четвер, 27 жовтня, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 95,94 долара. З початку сесії котирування цієї марки подорожчали на 0,26%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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А от контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 88,09 долара за барель. Від початку торгів ця марка виросла в ціні 0,20%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 95,90 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,07 долара за барель.

Що відбувається на ринку нафти

Зростанню цін на ринку сприяє рекордний експорт нафти з США. Ще один фактор впливу – послаблення позицій американського долара. Водночас подорожчання сировини стримують побоювання щодо попиту в Китаї, який є другою економікою у світі та одним із найбільших споживачів енергії у світі, пише Yahoo!Finance.

Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів: