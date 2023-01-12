Нафта знову стрімко подорожчала: все, що варто знати про зміни на ринку

Нафта стрімко дорожчає та фіксує вкрай позитивні результати у розрізі кількох тижнів та місяців. Більше про зміни на ринку – читайте на Фінанси24.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у середу, 11 січня 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,67 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,57 долара або 3,2% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 77,41 долара за барель. З початку торгового дня сировина виросла в ціні на 2,29 долара або 3,1%, інформує Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,88 долара за барель (+ 3,47%);

за барель (+ 3,47%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,61 долара за барель (+ 3,31%).

Головні фактори впливу

Ціни на нафту під час торгової сесії виросли в середньому на 3% та досягли тижневого максимуму завдяки сподіванням на поліпшення перспектив глобальної економіки та побоювань щодо впливу санкцій проти Росії.

Ці два фактори відіграли важливішу роль раптове та стрімке збільшення обсягів резервів нафти у США. Крім того, обидві марки нафти досягли пікового рівня з 30 грудня 2022 року. При цьому бренд сировини WTI дорожчає 5 день поспіль вперше з жовтня, а Brent – третій день вперше з грудня.