Нафта відреагувала на тарифи Трампа: як змінились ціни

Ціни на нафту знизилися після зростання майже на 2% на попередній сесії. Інвестори реагували на новини про можливе підвищення мит з боку США і на несподівано високе збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Які ціни на нафту

У вівторок, 8 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 22 центи (0,3%) – до 69,36 долара за барель. Американська нафта марки WTI втратила 27 центів (0,4%) і торгувалася по 67,66 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У понеділок президент США Дональд Трамп повідомив торгових партнерів, включаючи ключових постачальників про плани різко підвищити тарифи з 1 серпня. Проте, є ознаки того, що поточний попит залишається високим, особливо в США.

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Фактичний попит залишається стійким завдяки сезонним факторам. Питання в тому, чи збережеться підвищений попит на достатньому рівні, щоб компенсувати більш масштабні, ніж очікувалося, постачання з боку ОПЕК+,

– зазначив старший аналітик відділу досліджень нафти компанії LSEG Емріл Джаміль.

Додаткові ознаки зростання попиту спостерігаються і в Індії – третьому за величиною споживачі нафти у світі. Згідно з офіційними даними, в червні споживання палива в країні зросло на 1,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Примітно! У суботу, 5 липня, організація ОПЕК+ домовилася збільшити видобуток нафти в серпні на 548 тисяч барелів на добу. Це перевищує темпи збільшення на 411 тисяч барелів, які зберігалися протягом трьох попередніх місяців.

За словами джерел, знайомих з планами, на наступній зустрічі ОПЕК+ планує схвалити збільшення видобутку ще приблизно на 550 тисяч барелів на добу у вересні.