Що відбувається з цінами на нафту після різкого обвалу
- Ціни на нафту знову зростають після обвалу на понад 2% днем раніше, що пов'язано з потенційним збільшенням видобутку країнами ОПЕК+ та ядерними переговорами між США та Іраном.
- Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,09%, до 66,18 долара за барель, а WTI на 0,11%, до 62,34 долара за барель.
Ціни на нафту повернулися до зростання після обвалу днем раніше. На ринок нафти впливають
Світові ціни на нафту сьогодні
У четвер, 24 квітня, ціни на нафту продовжують зростати. Водночас еталонні бренди нафти зафіксували сьогодні незначне зростання після обвалу на понад 2% днем раніше. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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На ціни на нафту впливають новини про потенційне збільшення видобутку країнами ОПЕК+ на тлі суперечливих тарифних сигналів з боку США. Крім того, фактором впливу залишають й поточні ядерні переговори між США та Іраном.
До теми! У Росії готуються до обвалу цін на нафту в 2025 році. Очікують, що середня ціна нафти Urals буде коливатися на рівні 56 доларів за барель.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 6 центів або на 0,09%. Сорт нафти торгується на рівні 66,18 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 7 центів або на 0,11%. Ціна американської нафти коливається на рівні 62,34 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 66,22 долара за барель (+ 0,15%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 62,38 долара за барель (+ 0,18%).