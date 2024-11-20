Китай та війна в Україні: скільки коштує нафта сьогодні

Нафта мінімально зросла в ціні у середині тижня на тлі новин про війну Росії в Україні та Китай.

Світовий ринок нафти

У середу, 20 листопада, на ринку нафти фіксують стабільну динаміку другий день поспіль. Загалом еталонні бренди нафти демонструють позитивну динаміку. На ціни впливають побоювання щодо подальшої ескалації повномасштабної війни в Україні, яку Росія почала у лютому 2022 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Крім того, важливу роль для ринку відіграє фактор зростання імпорту нафти з Китаю, який фактично нівелював дані щодо збільшення запасів нафти в США.

Нагадаємо, що наразі топові експерти світу прогнозують суттєве падіння цін на нафту у 2025 році. Зокрема, український економіст ексклюзивно розповів, чи може це призвести до цінової війни між Саудівською Аравією та Росією, які входять до ОПЕК+.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent подорожчала на 11 центів від початку торгів. Еталонний бренд нафти торгується на рівні 73,42 долара за барель. Американська сировина WTI зросла в ціні на 18 центів. Січневі контракти на сировину наразі коштують 69,42 долара за барель. Водночас ф'ючерси з постачанням у грудні торгувалися на рівні 69,39 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: