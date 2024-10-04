Близький Схід – головний фактор: що відбувається на ринку нафти

На ринку нафти на кінець тижня ситуація стабілізувалася, але до цього ціни різко зросли. На ситуацію впливає ситуація на Близькому Сході.

Що відбувається на ринку нафти

У п'ятницю, 4 жовтня, ціни на нафту майже не змінилися. Водночас еталонні бренди нафти цей тиждень, найімовірніше, завершать із суттєвим зростанням, згідно з даними Reuters.

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Річ у тому, що інвестори оцінюють перспективу більш масштабного конфлікту на Близькому Сході. Ескалація може спровокувати перебої постачання нафти на ринок . При цьому попередній торговий день нафта зросла в ціні на понад 3%.

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Як змінилися ціни на нафту

Станом на 4 жовтня нафта Brent торгуються на рівні 77,55 долара за барель. Тоді як нафта WTI коштує 73,65 долара за барель. Очікують, що за тиждень обидві марки нафти подорожчають приблизно на 8%.

До теми! У вересні нафта Brent подешевшала на 9%,а за третій квартал – на 17%. Тоді як американська сировина WTI впала в ціні на 7%. За три місяці нафта втратила в ціні 16%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: