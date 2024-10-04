Близький Схід – головний фактор: що відбувається на ринку нафти
Джерело:Reuters
На ринку нафти на кінець тижня ситуація стабілізувалася, але до цього ціни різко зросли. На ситуацію впливає ситуація на Близькому Сході.
Що відбувається на ринку нафти
У п'ятницю, 4 жовтня, ціни на нафту майже не змінилися. Водночас еталонні бренди нафти цей тиждень, найімовірніше, завершать із суттєвим зростанням, згідно з даними Reuters.
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Як змінилися ціни на нафту
Станом на 4 жовтня нафта Brent торгуються на рівні 77,55 долара за барель. Тоді як нафта WTI коштує 73,65 долара за барель. Очікують, що за тиждень обидві марки нафти подорожчають приблизно на 8%.
До теми! У вересні нафта Brent подешевшала на 9%,а за третій квартал – на 17%. Тоді як американська сировина WTI впала в ціні на 7%. За три місяці нафта втратила в ціні 16%.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,33 доларів за барель (+ 0,91%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 74,32 долара за барель (+ 0,83%).