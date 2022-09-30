Чого чекати від цін на нафту в 2022 та 2023 роках: прогнози експертів

Ціни на нафту – це важливий індикатор для світової економіки. З початку 2022 року котирування чорного золота на ринку демонстрували різну динаміку. Що ж прогнозують експерти – читайте у матеріалі 24 каналу.

На момент створення цього матеріалу, барелі нафти від марок Brent та WTI торгуються за цінами у 88,15 долара та 80,65 долара за барель, згідно з Bloomberg.

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Нові прогнози щодо цін на нафту

У новому прогнозі від Управління енергетичної інформації США на короткотривалу перспективу експерти вказали, що вартість нафти Brent у четвертому кварталі 2022 року зупиниться на рівні 98 доларів за барель. Тоді як на початку 2023 року очікують, що ціна впаде до 97 доларів за барель.

Натомість американська марка нафти WTI у поточному році буде коштувати 98,07 долара за барель. Тоді як у наступному році цінник може впасти до 90,01 долара за барель. Вони також виділяють кілька потенційних факторів впливу на ринок:

Можливість перебоїв постачання нафти та повільніше, ніж прогнозували, зростання обсягів видобування сирої нафти продовжують підтримувати потенціал підвищення цін на нафту;

Водночас ймовірність повільнішого, ніж очікували, економічного зростання створює умови для зниження цін.

Водночас у Fitch Solutions цього літа оновили свій прогноз щодо цін на нафту. Фахівці очікують, що у 2022 році вартість барель Brent може коштувати 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель. Тоді як середня вартість нафти під маркою WTI може досягти позначки у 100 доларів за барель цього року та впаде до 81 долара за барель у 2023 році.

Ми очікуємо, що ціни на нафту будуть залишатися волатильними у другій половині 2022 року через занепокоєння щодо попиту та різноманітні фактори впливу на пропозицію,

– йдеться у звіті.

Водночас вважають, що попит у 2022 та 2023 роках зросте, попри те що слабші темпи економічного зростання можуть тиснути на цей показник. Світові запаси нафти залишаються низькими.

Фахівці з одного з найбільших банків США – Bank of America – вважають, що цього року барель чорного золота WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів. Але це буде до падіння у 2023 році до 95 доларів за барель. Щодо іншого флагмана ринку нафти – марки Brent, то йдеться про такі цифри: