Goldman Sachs змінив прогноз щодо цін на нафту у 2024 році: усе через США

Один із найпотужніших інвестиційних банків США змінив свій прогноз щодо цін на нафту у 2024 році. Йдеться про Goldman Sachs. Чого очікують експерти від ринку нафти у наступному році – читайте далі.

Тепер у банку Goldman Sachs, який керує активами на понад 2 трильйони доларів, очікують, що нафта буде коливатися на нижчих цінових рівнях у 2024 році.

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Що буде з цінами на нафту у 2024 році

Експерти з Goldman Sachs вважають, що вартість нафти Brent буде коливатися в діапазоні від 70 до 90 доларів за барель. Фахівці знизили свої очікування щодо цін на чорне золото на 10 доларів за барель.

Також вказують, що потужне виробництво у США сприятиме пом'якшенню будь-якого потенціалу зростання цін на нафту. Аналітики очікують, що у четвертому кварталі 2024 року обсяги добування сирої нафти у США досягне 11,4 мільйона барелів на добу.

Інвестиційний банк прогнозує, що у червні 2024 року марка нафти Brent досягне пікового значення на рівні 85 доларів за барель. Тоді як середній ціновий показник для нафти у 2024 – 2025 роках очікують на рівні 80 – 81 долара за барель. У попередньому прогнозі вказували ціну у 92 долари за барель.

Водночас варто враховувати, що на ринок нафти впливає й низка інших факторів, які будуть обмежувати ризики зниження цін на сировину:

Рішення ОПЕК+ про добровільне скорочення обсягів видобування нафти;

Відновлення економіки Китаю;

Помірний ризик рецесії.

На момент створення цього матеріалу, нафта Brent торгується на рівні 77 доларів за барель, за даними Bloomberg. Сировина подешевшала приблизно на 20% від багатомісячних максимумів, які зафіксували на ринку у вересні. Вартість нафти West Texas Intermediate наразі коливається на рівні 72 доларів за барель.