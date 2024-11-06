Що буде з ціною на нафту в 2025 році

Експерти з британського банку HSBC оприлюднили новий прогноз для цін на нафту на 2025 рік. Вони пояснили, яким може бути головний тренд на ринку в наступному році.

Прогноз ціни на нафту

Експерти з HSBC оновили прогноз для нафти на 2025 рік. Вони очікують, що сировина буде падати в ціні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Серед причин, які виділяють, – ймовірне збільшення обсягів видобування в ОПЕК+. Додають, що через це на ринку може виникнути профіцит нафти. Проте нагадаємо, що нафтовий картель нещодавно заявив, що відкладе на місяць збільшення обсягів видобування нафти.

Крім того, на ринок впливають й нафтовидобувні країни, які не входять до ОПЕК. Прогнозують, що ці країни також збільшать обсяги видобування. При цьому на ринку є тенденція до зниження попиту на нафту, зокрема, через енергетичний перехід.

Згідно з прогнозом HSBC, у 2025 році ціна нафти Brent буде коливатися на рівні 70 доларів за барель. Раніше очікували, що сировина буде коштувати 76,5 долара за барель. Тоді як американська нафта зупиниться на рівні 67 доларів за барель. У попередньому прогнозі експерти вказували ціну в 73,5 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: