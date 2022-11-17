Світ має хвилюватися, – гендиректор найбільшого виробника нафти зробив тривожне попередження

У найбільшій нафтовій компанії світу за обсягами видобування та запасами сировини Saudi Aramco заявили, що глобальний ринок досі залишається досить напруженим. Тож це виклик для всього світу, який досі серйозно залежить від викопного палива.

Компанія Saudi Aramco, на момент створення цього матеріалу, займає другу сходинку у світі за ринковою капіталізацією на рівні 1,9 трильйона доларів, згідно з Global Ranking.

Зверніть увагу Серйозний виклик для Азії та світу: чого чекати від китайського юаня

Попередження від Saudi Aramco

Генеральний директор найбільшого виробника нафти у світі Saudi Aramco Амін Нассер заявив, що досить напружена ситуація на ринку чорного золота через проблеми з резервними можливостями.

Світ має хвилюватися. Не буде простору для збою – будь-яким перериванням, будь-яким непередбачуваним подіям у світі,

– додав очільник Saudi Aramco.

За його словами, що відновлення потужностей Китаю або індустрії авіації може стати серйозним викликом контексті резервних потужностей, що потягне за собою різке зростання цін.

На цю мить, дві найвідоміші марки нафти демонструють від'ємну динаміку на ринку. Нафта Brent коштує 92,49 долара, тоді як барель американської марки WTI торгується за ціною на рівні 85 доларів, за даними Bloomberg.