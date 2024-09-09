Як змінилася ціна еталонного бренду нафти за 10 років

За останні 10 років на ринку нафти зафіксували низку серйозних змін. На вартість чорного золота також впливали найрізноманітніші фактори.

Ціни на нафту по роках

Станом на 8 вересня 2024 року нафта Brent, що є одним із двох еталонних брендів на ринку, коштує 71,06 долара за барель. Сировина завершила тиждень (до 6 вересня), подешевшавши майже на 10%. Тоді як почало поточний рік чорне золото з ціною на рівні 76,24 долара за барель, інформує портал Macrotrends. Проте за останні 10 років цей бренд нафти неодноразово фіксував різкі злети та падіння.

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Починала це десятиліття нафта Brent з ціною на рівні 107,94 долара за барель. Максимальна ціна за 2014 рік становила 115,19 долара за барель, а найнижча – 55,27 долара за барель, яку зафіксували наприкінці року. Загалом той рік нафта Brent завершила зі спадом на рівні 49,73%.

Одним із найбільш різких обвалів вартості нафти Brent у 2014 році зафіксували з червня до грудня, який тривав до початку 2015 року. Загалом це було спровоковано факторами, які пов'язані з постачанням. Зокрема, йдеться про бум нафтового виробництва у США, зменшення геополітичних ризиків та змін в ОПЕК. У наступні два роки ціни на нафту коливалися на таких рівнях:

2015 рік нафта Brent почала з ціною на рівні 55,38 долара за барель. Пікова ціна на рік становила 66,33 долара за барель, а мінімум – 36,11 долара за барель. Загалом рік бренд нафти завершив на рівні 37,28 долара за барель, подешевшавши на 32,55%.

У 2016 році нафта Brent демонструвала таку динаміку: рік стартував з ціни на рівні 37,22 долара за барель, максимум зафіксували на рівні 55,82 долара за барель, а мінімум – 27,88 долара за барель. Рік сировина завершила з ціною 56,82 долара за барель із загальним зростанням на 52,41%.

У 2014 році на ринок також впливали перспективи щодо попиту. Проте особливо цей фактор вийшов на перший план з середини 2015 року до початку 2016 року. Це частково пояснює, чому падіння цін на нафту не призвело до подальшого зростання глобальної активності.

Крім того, різке уповільнення в країнах-експортерах нафти потягнуло за собою падіння глобальної економічної активності, але невтішне зростання в країнах-імпортерах нафти, включаючи США, Китай і країни з ринками, що розвиваються, які не експортують нафту, пояснило більшу частину негативних несподіванок у цей період, інформує Світовий банк.

На початку 2017 році нафта Brent коштувала 56,82 долара за барель. Пік зафіксували на рівні 66,80 долара за барель, а мінімум склав 44,82 долара за барель. Цей рік сировина завершила з ціною у 66,73 долара за барель. За 12 місяців чорне золото подорожчало на майже на 18%. На ринок нафти впливало більше ніж очікували зростання попиту на сировину, яке зафіксували у другій половині року. Серед факторів впливу також виділяли успішну стратегію ОПЕК+ та геополітичні події, згідно з даними Європейського центрального банку.

2018 рік нафта Brent почала з ціною на рівні 66,65 долара за барель. Максимум бренд нафти досягнув, коли ціна становила 86,07 долара за барель, тоді як мінімум склав 50,57 долара за барель, який зафіксували наприкінці року. За рік нафта просіла в ціні на 24,22%.

На початку 2019 року бренд нафти Brent торгувався на рівні 54,06 долара за барель. Рекорд за рік становив 74,94 долара за барель, а мінімум – 53,23 долара за барель. Рік нафта завершила з ціною у 67,77 долара за барель. За 12 місяців сировина подорожчала на 34,01%. Також цього року почав один із найбільш драматичних періодів на ринку нафти, оскільки у світі почав поширюватися коронавірус.

Еталонний бренд нафти почав 2020 рік з ціною на рівні 67,05 долара за барель. Максимум для Brent становив 70,25 долара за барель, тоді як мінімум був на рівні 9,12 долара за барель. Загалом досить складний рік для ринку нафти бренд завершив з ціною на рівні 51,22 долара за барель, загалом подешевшавши на 24,42%.

2020 рік пройшов під знаком пандемії коронавірусу та глобальних карантинів. Країни по всьому світу боролися із небезпечною інфекцією, а світова економіка переживала складний період, що призвело до стрімкого зменшення попиту на нафту та різкого падіння цін. На цьому фоні на початку 2020 року всі країни-члени ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку на 9,7 мільйона ​​барелів нафти на добу. Після того, як ситуація дещо налагодилася, вони вирішили щомісячно збільшувати видобуток чорного золота на 400 тисяч барелів в день.

На початку 2021 року нафта Brent коштувала 50,37 долара за барель. Максимумом для нафти за рік була ціна на рівні 85,76 долара за барель, тоді як мінімум – 50,37 долара за барель. Рік сировина завершила з ціною на рівні 77,24 долара за барель, зрісши за 12 місяців на майже 51%.

2022 рік нафта Brent почала з ціною на рівні 78,25 долара за барель. Найбільше за рік сировина коштувала 133,18 долара за барель, а найменше – 76,02 долара за барель. Рік чорне золото завершило з ціною у 82,82 долара за барель. За 12 місяців сировина подорожчала на 7,22%. Нагадаємо, що одним із ключових факторів впливу на ринок нафти було повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Російська агресія призвела до стрімкого зростання цін на нафту. Зокрема, марка Brent на початку березня 2022 року коштувала майже до 130 доларів за барель. На ціни на нафту також впливало рішення ОПЕК+ про зменшення обсягів видобування нафти, вибори у США та рекордна за 40 років інфляція.

За минулий рік нафта Brent подешевшала на понад 6%. Тоді як 2023 рік сировина почала з ціною на рівні 80,36 долара за барель. Пікова ціна становила 97,10 долара за барель, а мінімум зафіксували на рівні 71,03 долара за барель. Рік нафта завершила з ціною на рівні 77,69 долара за барель. Торік на ринок нафти найбільше впливали рішення ОПЕК+ про добровільне скорочення обсягів видобування нафти, протистояння між ХАМАС та Ізраїлем та економічна ситуація у світі. Зокрема, йдеться про Китай, який є найбільшим імпортером сировини у світі.