Ціни на нафту оновили 7-річний максимум: це пов'язано з Україною

Ціни на нафту марки Brent вперше з 2014 року перевищили рівень в 90 доларів за барель. Частково причиною цьому є загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ціна нафти зростає

Нафта марки Brent зросла до 90,07 доларів за барель, чого не було з жовтня 2014 року. З початку року ціна нафти зросла вже на 14%, а у 2021 році – на 50%. У середу, 26 січня, Brent завершив сесію на рівні 89,96 долара за барель, що на 1,76 долара, або на 2%, більше, ніж днем раніше.

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Нафта марки WTI зросла на 1,75 долара, або на 2%, до 87,35 долара за барель. У 2021 році WTI теж виріс на 50% в ціні, а з початку цього року – вже на 16%.

Чому нафта росте в ціні

Зростання ціни нафти відбулося на тлі новин про те, що Росія може напасти на Україну. Цього тижня американські війська були переведені в режим "посиленої бойової готовності" для можливого розгортання у Східній Європі, тоді як НАТО направила до регіону додаткові кораблі та винищувачі в очікуванні загострення російсько-українського конфлікту.

Наратив про нафту зараз переважно перекошений у позитивний бік, чому сприяє геополітична напруженість і враження, що на ринку проблеми з обсягами нафти – те, що буде доведено лише через кілька місяців,

– заявив Джон Кілдафф, партнер нью-йоркського енергетичного хедж-фонду Again Capital.

Країни-члени ОПЕК+, до якого входить Росія, також за останній місяць видобули менше нафти, підсилюючи теорію про те, що на ринку недостатньо нафти.

Водночас у США зменшився приріст запасів бензину, оскільки нафтопереробники переробляли менше нафти на продукцію на тлі зниження попиту на паливо. За тиждень запаси зросли на 1,3 мільйона барелів проти 2,5 мільйона, яких очікували.

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