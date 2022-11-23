Ціни на нафту суттєво впали в очікуванні рішення G7 щодо Росії: є тривожний нюанс

Ціни на нафту істотно впали напередодні рішення країн G7 щодо цінової стелі для російської сировини. Що ще вплинуло на динаміку ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Станом на середу, 23 листопада, нафта Brent торгується за ціною на рівні 84,68 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування впали на 4,16%.

Цікаво Різке сповільнення економіки Китаю: хто вони – головні переможці та аутсайдери

Контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 77,18 долара за барель. За день сировина подешевшала на 4,66%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 84,59 долара за барель (-3,84 долара);

за барель (-3,84 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,23 долара за барель (-3,72 долара).

Головні фактори впливу на ринку нафти

Ціни на нафту впали під час сьогоднішніх торгів в середньому на 4%. Цьому сприяли останні новини про рішення країн G7 щодо цінової стелі на російську нафту. За даними The Wall Street Journal, західні політики обговорюють граничну ціну в діапазоні 60 – 70 доларів за барель.

На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішої російської марки нафти Urals коливається на рівні 69,31 долара за барель, за даними OilPrice. З іншої сторони, обсяги резервів пального у США перевершили очікування аналітиків, пише Reuters.