Нафта знову дешевшає: в чому причина та що буде з цінами

Світові ціни на нафту продовжують знижуватись. Падіння вартості відбувається на тлі очікувань збільшення видобутку з боку ОПЕК+, а також побоювань щодо уповільнення економічного зростання через можливе підвищення американських мит.

Скільки коштує нафта

У вівторок, 1 липня, нафта марки Brent подешевшала на 30 центів (0,5%) – до 66,44 долара за барель. Американська нафта марки WTI знизилася в ціні на 33 центи (також 0,5%) – до 64,78 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринок стурбований тим, що альянс ОПЕК+ може продовжити агресивне нарощування обсягів видобутку,

– зазначив в аналітичній записці старший стратег ANZ Деніел Хайнс.

На скільки ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти

Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили, що в серпні група має намір збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на добу. Аналогічні кроки ОПЕК+ робила у травні, червні та липні.

Примітно! Якщо план буде затверджено, загальне збільшення постачання за рік становитиме 1,78 млн барелів на добу, що еквівалентно більш ніж 1,5% світового попиту на нафту.

Засідання ОПЕК+ призначено на 6 липня.

Очікування збалансованого нафтового ринку, а також значні резервні виробничі потужності ОПЕК, схоже, сприяють стабілізації цін,

– вважають аналітики ING.

Додатковий тиск на ціни чинить невизначеність навколо можливого підвищення американських тарифів та його впливу на світове економічне зростання.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що країни можуть бути повідомлені про різке підвищення мит.

Важливо! У середу, 9 липня, тимчасові американські мита на рівні 10% мають бути замінені на вищі ставки в діапазоні від 11% до 50%, які були оголошені Дональдом Трампом 2 квітня.

Якими будуть ціни на нафту

За прогнозом Morgan Stanley, ф'ючерси на нафту марки Brent на початок наступного року можуть знизитися приблизно до 60 доларів за барель. Аналітики також очікують, що у 2026 році надлишок нафти досягне 1,3 мільйона барелів на добу.