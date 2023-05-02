Китай та США штовхають нафту до знецінення

Ф'ючерси на нафту двох найвідоміших марок нафти знецінювалися протягом сьогоднішньої торгової сесії. Виділяють два фактори, які найбільше вплинули на динаміку ринку. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У понеділок, 1 травня 2023 року, ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні до 78,45 долара за барель. Сировина втратила під час торгів 1,02 долара або 1,3%.

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Тоді як вартість американської нафти, яка відома під брендом West Texas Intermediate, коливалася на рівні 75,66 долара за барель. За день сировина подешевшала на 1,12 долара або 1,5%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Нафта Brent торгувалася на рівні 79,46 долара за барель (- 1,08%);

за барель (- 1,08%); Бренд чорного золота WTI коштував 75,66 долара за барель (- 1,46%).

Ключові фактори впливу

Новий тиждень нафта почала зі знецінення. Загалом вартість кожної з марок сировини впала більше, ніж на 1 долар. Одна з причин – слабкі дані щодо економіки Китаю. Нагадаємо, що ця країна є одним із найбільших імпортерів нафти у світі.

Також на динаміку ринку нафти впливають очікування щодо чергового підвищення базової ставки у США. Загалом ці фактори переважили рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти, яке набуде чинності цього травня.

Ринок дуже сильно залежить від того, що відбувається в Китаї, а більшість новини щодо виробничого сектору стали розчаруванням,

– заявив аналітик з Third Bridge.

Експерт додав, що саме Китай, згідно з очікуваннями, має стати головним драйвером збільшення попиту на нафту на ринку у 2023 році.