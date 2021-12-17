Попит на нафту у США зріс до рекордної позначки: як це вплинуло на ціни

Ціни на нафту знову пішли вгору. Головною причиною нового стрибка цін на ринку чорного золота називають останній звіт Управління енергетичної інформації, яке є підрозділом Міністерства енергетики США.

Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило, що попит на нафтопродукти у США зріс до рекордної позначки – 23,191 мільйона барелів на добу за тиждень, що закінчився 10 грудня. Попередній максимум був зафіксований протягом тижня, що закінчився 27 серпня 2021 року на рівні 22,820 мільйона барелів на добу.

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Ціни на нафту знову зросли

Вартість нафти марки WTI зросла приблизно на 2% у четвер, 16 грудня, на фоні даних від EIA до 72,04 долара за барель. Натомість ціна чорного золота Brent піднялася на 1,19% до 74,76 долара за барель. Ціни досягли максимуму за три тижні.

Крім того, коливання цін на ринку нафти зафіксували всього через кілька днів після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії попередив трейдерів не робити ставку на знецінення нафти.

Зростання цін на нафту дещо стримується побоюваннями щодо сплеску нового штаму коронавірусу –. На думку деяких експертів, наразі цю хвилю неможливо зупинити. Більше про омікрон читайте за посиланням.

Щоб запобігти подібним діям, організація ОПЕК+ залишила відкритою свою попередню зустріч на випадок, якщо їй знадобиться внести зміни в свою стратегію виробництва в останню хвилину. Наразі група планує збільшити видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу, починаючи з січня 2022 року. Надмірна активність трейдерів з короткою позицією або падіння цін можуть спонукати ОПЕК+ "приборкати" плани щодо збільшення обсягів виробництва.

На момент створення цього матеріалу вартість нафти, згідно з Bloomberg, становить: