Нафта продовжує стрімко дешевшати: які фактори переважили вплив ОПЕК+
Нафта падає в ціні з початку тижня. Що впливає на вартість чорного золота на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Актуальні дані про ціни на нафту
У середу, 12 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 92,94 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 1,43%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді як у порівнянні з попереднім торговим днем нафта подешевшала на 1,26 долара.
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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 87,64 долара за барель, що на 1,27 долара менше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подешевшала на 1,91%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 92,56 долара за барель (- 1,64 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 87,41 долара (- 1,56 долара).
Фактори впливу на ринку нафти
Нафта продовжує падати в ціні навіть попри побоювання щодо зменшення пропозиції після рішення ОПЕК+ скоротити обсяги видобування нафти відразу на 2 мільйони барелів на добу. Цього дня ключову роль відіграли два фактори, згідно з даними Reuters:
- Похмурі економічні перспективи;
- Сильні позиції долара США на ринку.
Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, тоді як у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.