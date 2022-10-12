Нафта продовжує стрімко дешевшати: які фактори переважили вплив ОПЕК+

Нафта падає в ціні з початку тижня. Що впливає на вартість чорного золота на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуальні дані про ціни на нафту

У середу, 12 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 92,94 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 1,43%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді як у порівнянні з попереднім торговим днем нафта подешевшала на 1,26 долара.

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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 87,64 долара за барель, що на 1,27 долара менше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подешевшала на 1,91%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 92,56 долара за барель (- 1,64 долара);

за барель (- 1,64 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 87,41 долара (- 1,56 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Нафта продовжує падати в ціні навіть попри побоювання щодо зменшення пропозиції після рішення ОПЕК+ скоротити обсяги видобування нафти відразу на 2 мільйони барелів на добу. Цього дня ключову роль відіграли два фактори, згідно з даними Reuters:

Похмурі економічні перспективи;

Сильні позиції долара США на ринку.

Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: