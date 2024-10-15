Нафта стрімко дешевшає на ринку, тестуючи нові мінімуми
Джерело:Reuters
Нафта продовжує стрімко падати в ціні. На ринок впливають очікування щодо попиту та пропозиції.
Що відбувається на ринку нафти
У вівторок, 15 жовтня, ціни на нафту знову різко обвалилися, наблизившись до мінімуму за 2 тижні. Одна з головних причин – прогноз щодо слабкого попиту, інформує видання Reuters.
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Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Ізраїль не планує атакувати нафтову інфраструктуру Ірану. Завдяки цьому побоювання щодо перебоїв з постачанням нафти ослабли.
Ціни на нафту: останні зміни
Нафта Brent подешевшала на 2,81 долара або на 3,6%. Сировина торгується на рівні 74,26 долара за барель, що є найнижчим рівнем початку жовтня. Водночас нафта WTI впала в ціні на 2,72 долара або на 3,7%. Американська сировина наразі коштує 70,75 долара за барель. Це також найнижчий рівень з початку місяця.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 74,56 долара за барель (- 3,74%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 70,96 долара за барель (- 3,89%).