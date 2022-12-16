Ціни на нафту істотно впали в ціні: важливу роль відіграли ризики щодо кризи та центробанки

Ціни на нафту повернулися до падіння після рішення центральних банків та посилення занепокоєння трейдерів. Що про це відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 15 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 81,21 долара за барель. Сировина впала в ціні на 1,49 долара або 1,8% під час торгової сесії.

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Паралельно американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 76,11 долара за барель. З початку торгового дня сировина подешевшала на 1,17 долара або 1,5%, згідно з даними Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 81,46 долара за барель ( – 1,24%);

за барель ( – 1,24%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,11 долара за барель (- 1,17% долара).

Що впливає на вартість нафти

Нафта подешевшала під час торгів на фоні занепокоєння трейдерів щодо перспектив попиту на пальне після посилення позицій долара та подальшого підвищення ставок центральними банками, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту впали, оскільки зросли ризики глобальної рецесії після того, як центральні банки провели ще один потужний раунд посилення,

– повідомив аналітик з компанії OANDA.

Зокрема, Федеральний резерв на днях ухвалив рішення про збільшення ставки на 50 базових пунктів, досягнувши пікового рівня за останні 15 років – з 2007 року.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: