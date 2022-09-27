Нафта повернулася до зростання після масштабного обвалу: до чого тут долар

На ринку нафти зафіксували зміну динаміки котирувань. Чому ціни на нафту знову почали зростати – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують найвідоміші марки нафти

На торгах у вівторок, 27 вересня, ціна на нафту Brent коливається на рівні 85,67 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 1,92%. Проте у порівнянні з попереднім днем, сировина подешевшала на 0,21 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 78,04 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI впала в ціні на 0,47 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла на 1,73%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 86,07 долара за барель (+ 0,34 долара),

за барель (+ 0,34 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,59 долара (+ 0,18 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Після падіння до 9-місячного мінімуму у понеділок, 26 вересня, нафта повернулася до зростання. Котирування Brent та WTI пішли вгору майже на 2% з початку сьогоднішніх торгів. Головними факторами впливу називають:

зменшення обсягу пропозиції у США у Мексиканській затоці через попередження про наближення урагану;

незначне послаблення долара США, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту