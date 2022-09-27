Нафта повернулася до зростання після масштабного обвалу: до чого тут долар
На ринку нафти зафіксували зміну динаміки котирувань. Чому ціни на нафту знову почали зростати – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
На торгах у вівторок, 27 вересня, ціна на нафту Brent коливається на рівні 85,67 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 1,92%. Проте у порівнянні з попереднім днем, сировина подешевшала на 0,21 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Натомість жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 78,04 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI впала в ціні на 0,47 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла на 1,73%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 86,07 долара за барель (+ 0,34 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,59 долара (+ 0,18 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Після падіння до 9-місячного мінімуму у понеділок, 26 вересня, нафта повернулася до зростання. Котирування Brent та WTI пішли вгору майже на 2% з початку сьогоднішніх торгів. Головними факторами впливу називають:
- зменшення обсягу пропозиції у США у Мексиканській затоці через попередження про наближення урагану;
- незначне послаблення долара США, пише Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.