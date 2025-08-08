Світові ціни на мідь рухаються до тижневого зростання. Трейдери оцінюють наслідки зупинки роботи найбільшого рудника Codelco в Чилі після смертельного нещасного випадку.

Чому зупинила роботу копальня у Чилі?

Сейсмічна активність, через яку з 31 липня було призупинено виробництво на копальні Ель-Теньєнте – однієї з найбільших у світі – найімовірніше, пов'язана з гірничодобувними роботами, а не з природними причинами, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Інцидент став серйозним потрясінням для гірничодобувної галузі Чилі, де проєктування кар'єрів та копалень ведеться з урахуванням частих, а часом і руйнівних землетрусів.

Крім того, смертельний випадок стався в період, коли перебої з постачаннями в усьому світі змушують металургійні підприємства скорочувати випуск рафінованої міді.

Важливо! Рафінована мідь є важливим металом для переходу до "зеленої" енергетики.

Чилійська державна компанія Codelco подала запит на дозвіл відновити роботу частини копальні, поки триває розслідування причин події.

Які ціни на метали?

У п'ятницю, 8 серпня, мідь подорожчала на 0,2%, до 9 707,50 долара за тонну, збільшивши тижневе зростання до 0,8%.

Залізна руда подешевшала на 0,5%, до 101,70 долара за тонну, оскільки інвестори очікували скорочення виробництва сталі в північних регіонах Китаю – найбільшого світового споживача.