Подорожчали на 70% з початку року: що відбувається з цінами на плоди шоколадного дерева

Ф'ючерси на какао стрімко дорожчають з початку 2024 року. Зокрема, на фондовій біржі зафіксували повернення цін до історичних максимумів.

Стрімке зростання цін на какао-боби

На біржі ICE у Лондоні ф'ючерси на какао-боби подорожчали на 2,64%. Вартість березневих ф'ючерсів зросла досягла історичного максимуму на рівні 5945 фунтів за тонну.

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Тоді як на товарній біржі у Нью-Йорку березневі ф'ючерси на какао-боби додали в ціні 4,8%. Вартість контрактів зупинилася на рівні 6340 доларів за тонну.

, з початку поточного року какао на біржі зросло в ціні майже на 70%.

Головні причини подорожчання какао-бобів до рекордних рівнів на ринку:

Посилення фактору побоювання щодо дефіциту пропозиції;

Річ у тому, що посуха та хвороби знищили посіви основних виробників у Західній Африці.

У результаті виробники шоколаду вимушені платити більше за сировину. Додають, що триває тренд на скорочення обсягів постачання від головних експортерів на ринку. Зокрема, поставки у порти для відвантаження найбільшим у світі виробником какао – Кот-д'Івуар – відстають від тогорічних темпів приблизно на третину.

Нагадаємо, що у середині січня зафіксували зростання цін на каву. Головна причина – атаки на судна у Червоному морі, яке є важливим шляхом як для світової торгівлі загалом, так і для транспортування кави.