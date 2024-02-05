Долар вище, золото нижче: що відбувається з металом

На азійських торгах у понеділок ціни на золото знизилися. Це сталося внаслідок поєднання сильних показників ринку праці у США та сигналів від Федеральної резервної системи США.

Яка вартість золота

Спотове золото у понеділок впало на 0,4% до 2031,60 доларів за унцію. В той самий час фʼючерс на золото, що закінчується у квітні впав на 0,3% до 2047,75 долара за унцію у понеділок.

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Водночас долар зріс майже до двомісячного максимуму, а прибутковість казначейських облігацій також зросла під час азійських торгів.

Чому вартість золота падає

Падіння вартості золота спочатку була викликано значно сильнішим, ніж очікувалося, показником заробітної плати в несільськогосподарському секторі США за січень. Річ у тім, що це дає ФРС більше можливостей для утримання високої процентної ставки протягом більш тривалого часу.

Перспектива підвищеної процентної ставки протягом тривалого часу є несприятливою для золота, оскільки підвищена ставка збільшує альтернативну вартість купівлі злитків.

До того ж голова ФРС Джером Пауелл підтвердив побоювання трейдерів, що банк збереже обережність при розгляді питання про помʼякшення кредитно-грошової політики цього року.

Очікування трейдерів

Інструмент моніторингу ставки показав, що трейдери вже майже повністю відмовилися від надій на зниження ставки у березні та різко скоротили очікування щодо зниження ставки у травні. Декілька аналітиків припустили, що банк почне знижувати ставку тільки в червні.

Золото поки що здебільшого тримається на рівні 2000 доларів за унцію, а спотові ціни все ще перебувають у межах видимості рекордного максимуму, досягнутого наприкінці 2023 року.

Проте на останніх сесіях жовтий метал отримав деяку підтримку на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Що з цінами на мідь

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в понеділок на тлі побоювань щодо можливих перебоїв із постачаннями з Чилі, які спричинені смертоносними лісовими пожежами у цій південноамериканській країні.

Фʼючерс на мідь із терміном у березні виріс на 0,3% до 3,8293 долара за фунт.

Річ у тім, що Чилі є найбільшим у світі виробником міді, і будь-які потенційні перебої в постачанні з цієї країни можуть призвести до посилення ситуації на світовому ринку міді. Будь-яке подальше зростання цін на мідь також стримується побоюваннями з приводу уповільнення попиту в Китаї, що є її основним імпортером.