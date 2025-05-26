Трамп змінив плани щодо мит для ЄС: як відреагували ціни на золото

Ціни на золото відреагували на нові заяви Трампа про мита на товари з ЄС. Ба більше, він ухвалив важливе рішення щодо торгових переговорів з блоком.

Ціна золота на сьогодні

Президент США Дональд Трамп вирішив не вводити мита на рівні 50% на товари з Європейського Союзу. Він встановив новий крайній термін для торгових переговорів з блоком. Ринок золото уже відреагував на рішення Трампа, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Ціни на золото трохи знизилися у ході азійських торгів. На спотовому ринку ціна дорогоцінного металу впала на 0,2% до 3349,45 долара за унцію. Тоді як ф'ючерси на золото впали в ціні на 0,5% до 3376,91 долара за унцію.

Нагадаємо, що на тлі погроз Трампа про нові мита для ЄС дорогоцінний метал дорожчав на минулому тижні. Проте падіння цін на золото було обмеженим, що пов'язане з такими факторами впливу:

Слабкі позиції долара на ринку;

Розпродаж американських облігацій, адже ринки занепокоєні перспективами "фінансового" здоров'я США та збільшення державного боргу.

До теми! На минулому тижні Палата представників США підтримала бюджетний законопроєкт, який підтримував Трамп. Цей проєкт може збільшити дефіцит державного бюджету на приблизно 3 трильйони доларів за наступні 10 років

На настрої на ринку також вплинула заява про те, що тарифний шок, найімовірніше, спровокує стагфляцію. На фоні цього попит на активі-гавані залишається на високому рівні.

Що таке стагфляція Це повільне зростання економіки, яке відбувається одночасно зі зростанням інфляції. Це кризовий стан економіки.

На момент створення цього матеріалу, ціна золота на спотовому ринку коливається на рівні 3332,12 долара за унцію, за даними Всесвітньої ради по золоту. Тоді як контракти на дорогоцінний метал коштують 3320,80 долара за унцію, інформує портал MarketWatch. Попри це золото з початку року зросло в ціні на майже 27%.