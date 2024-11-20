Ціни на золото можуть встановити новий історичний рекорд: прогноз на 2025 рік

Золото, яке цього року фіксувало рекорд за рекордом, може ще більше зрости в ціні з січня 2025 року. Принаймні це прогнозують експерти з UBS.

Світова ціна на золото

Експерти швейцарського банку UBS очікують на істотне зростання цін на золото у 2025 році. Аналітики не лише поділилися новим прогнозом для золота, але й назвали фактори, які будуть найбільше впливати на ринок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Investing.com.

Цікаво Один із ключових партнерів Москви: де масово блокують рахунки росіян

На думку фахівців, ціни на золото до кінця 2025 року можуть зрости до 2900 доларів за тройську унцію. Подорожчання дорогоцінного металу допоможуть такі фактори:

Повернення до влади у США Дональда Трампа;

Зростання глобальної невизначеності.

Наразі історичний максимум, якого досягнуло золото, – це понад 2800 доларів за унцію. Новий піковий рівень зафіксували на ринку наприкінці жовтня.

До теми! У 2024 році золото стрімко зростало в ціні. З січня дорогоцінний метал подорожчав майже на 28%, інформує MarketWatch. На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2643 долари за унцію на спотовому ринку, за даними Всесвітньої золотої ради.

Крім того, в UBS очікують, що золото продовжить зростати в ціні у 2026 році. Експерти очікують, що ціни на золото зростуть до 2950 доларів за унцію.