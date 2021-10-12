Ціна алюмінію злетіла до 13-річного максимуму: чого чекати далі

Вперше з 2008 року вартість алюмінію перетнула позначку у 3000 доларів. Деякі інвестори занепокоєні тим, що глобальна енергетична криза призведе до зменшення обсягів постачання металу, який необхідний для багатьох галузей.

Інсайдери називають алюміній "твердою електрикою". За даними Business Insider, на початку поточного року вартість металу коливалася на рівні 2 тисяч доларів за тонну.

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Вартість алюмінію зросла до 13-річного максимуму

Згідно з даними Лондонської біржі металів, вартість контрактів з терміном виконання у 2022 році на початку тижня зросла на 2,36% до 3036 доларів за тонну. Головним імпульсом стало подорожчання нафти, газу та вугілля. До того ж алюміній використовують для виробництва найрізноманітніших товарів – від алюмінієвих банок до смартфонів, в тому числі iPhone. Згідно з даними Business Insider, актуальна вартість алюмінію становить 3 102 долари за тонну.

Ситуацію також ускладнюють дії Китаю, на фоні яких на ринку може сформуватися дефіцит цього металу. У Піднебесній вирішили скоротити обсяги споживання енергії у промисловому секторі. Перш за все це має відношення до виробництва саме алюмінію. Навіть після початку глобальної енергетичної кризи влада Китаю запровадила жорсткі обмеження на майбутні виробничі потужності, які мають покінчити з багаторічним надмірним розширенням.

Вартість алюмінію зросла до 13-річного максимуму / Фото Bloomberg

Крім того, протягом кількох останніх тижнів трейдери купували кол-опціони за ціною до 4000 тисяч доларів за тонну. Це свідчить про те, що ціна алюмінію може знову суттєво зрости та навіть досягти нових історичних максимумів.