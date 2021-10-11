Ціни на нафту злетіли до багаторічних максимумів: чого чекати далі

Глобальна енергетична криза продовжує набирати оберти на фоні збільшення економічної активності у світі та обмеження обсягів постачання зі сторони головних світових виробників. Тиждень почався зі зростання цін на нафту.

У понеділок, 11 жовтня, ціни на чорне золото зросли більше ніж на 2%. Вартість нафти марки Brent збільшується протягом п'яти тижнів, а нафти WTI – семи тижнів.

Цікаво Легенди світу фінансів: три історії успіху трейдерів-самоучок, які надихають

Вартість нафти зросла до багаторічних максимумів

Нафта Brent подорожчала на 1,70 долара або 2,1%, до 84,09 долара за барель. Це найвища ціна з жовтня 2018 року. Марка американської нафти WTI зросла в ціні на 2,08 долара або 2,6%, до 81,43 долара за барель. Це найвищий показник з кінця 2014 року.

Ще одним імпульсом для ринку нафти стало подорожчання вугілля та газу. На цьому фоні нафта стає більш привабливим паливом для виробництва електроенергії. У деяких штатах Індії виникли проблеми з електроенергією через дефіцит вугілля, а у Китаї влада закликає шахтарів наростити обсяги видобування вугілля у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію. Криза у цій сфері підвищує ймовірність складної зими на фоні сезонної потреби в опаленні.

Що буде далі

Рішення США поки що не використовувати стратегічні резерви нафти наразі стримує ринок та підтримує ціни на чорне золото. Минулого тижня країни ОПЕК+ вирішили продовжувати поступово збільшувати обсяги видобування нафти. Проте деякі експерти переконані, що цього не вистачить для того, щоб задовольнити попит на ринку.

Важливо Захист від інфляції: у JPMorgan назвали переможця у протистоянні біткойн проти золота

У лондонській компанії PVM Oil Associates вважають, що дисципліна ОПЕК+, енергетична криза та виснаження запасів забезпечать серйозну підтримку цінам на нафту, щонайменше, протягом 3 місяців. У німецькій глобальній фінансовій компанії Commerzbank також прогнозують, що у короткотривалій перспективі чорне золото буде продовжувати зростати в ціні.

Актуальна вартість нафти згідно з Bloomberg: