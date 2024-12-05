Найвідоміша марка російської нафти падає в ціні

Російська нафта Urals знову падає в ціні. Крім того, сировина торгується вище цінової стелі, яку встановили країни G7 після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Ціна нафти Urals

У четвер, 5 грудня, найвідоміший сорт російської нафти – Urals – фіксує втрати на ринку. Падіння нафти в ціні не є критичним. Про це пише 24 Канал з посиланням на Oil Price.

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На момент створення цього матеріалу, нафта Urals торгується з ціною на рівні 67,61 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,82%. Для порівняння, еталонні бренди нафти наразі торгуються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 72,43 долара за барель (+ 0,17%);

Контракти WTI торгуються на рівні 68,61 долара за барель (+ 0,10%).

До теми! Наприкінці 2022 року країни G7 встановили цінову стелю для російської нафти – 60 доларів за барель.

Згідно з даними порталу Statista, максимальна ціна нафти Urals за період за період з січня 2007 до січня 2024 року – це 127,7 долара за барель. Варто додати, що йдеться про середню ціну за барель нафти за місяць.

Російська марка нафти досягла пікового рівня у червні 2008 року. До кінця того ж року сировина обвалилася до 40 доларів за барель. Нагадаємо, що тоді у світі почала глобальна економічна криза.