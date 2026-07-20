Нафта вперше за понад місяць перевищила важливу позначку: що тисне на ціни

Загострення конфлікту на Близькому Сході протягом вихідних підштовхнуло світові ціни на енергоносії вгору. Дев'яту ніч поспіль США завдавали ударів по Ірану, натомість Кувейт і Бахрейн повідомили про нові атаки з боку Тегерана.

Як змінилася ціна нафти на початку тижня

Трафік через Ормузьку протоку повернувся до показників, зафіксованих у розпал бойових дій навесні. Тож у понеділок, 20 липня, вартість сировини зросла орієнтовно на 3%, пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали до 90,87 долара за барель , сягнувши найвищого рівня з 11 червня.

, сягнувши найвищого рівня з 11 червня. Натомість ф'ючерси на американську WTI торгувалися по 84,84 долара за барель – максимум із 12 червня.

До слова, останніми днями обидві сторони конфлікту посилили тиск на судноплавство. Американці заявили про морську блокаду іранських портів, тоді як Тегеран почав атакувати кораблі, які, на його думку, порушують правила проходу через Ормузьку протоку.

У Bloomberg зазначають, що підписана місяць тому тимчасова мирна угода фактично втратила чинність, а переговори щодо ядерної програми та повного припинення бойових дій зайшли в глухий кут. Ситуація навряд чи зміниться, доки США та Іран не домовляться про безпечні морські перевезення в регіоні.

Що про ситуацію кажуть в Ірані

Міністр закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що його країна не відмовляється від дипломатії, однак і не повернеться до переговорів під військовим тиском з боку американців.

За словами чиновника, дії Ірану в Перській затоці та поблизу Ормузької протоки мали глобальні наслідки та посилили вплив країни на міжнародній арені. Контроль над цим напрямком нібито є важелем у протистоянні з Вашингтоном і важливим складником власної безпеки Тегерану.

Ми стали глобальним гравцем… Це не дрібниця. Регіон усвідомив, що без безпеки Ірану не може бути повної безпеки,

– вважає урядовець.

Нагадаємо, напередодні там також заявили, що відновлення санкцій США не завадить експорту нафти. Багаторічний досвід роботи в умовах обмежень нібито дозволив іранцям налагодити механізми, аби й надалі безперешкодно продавати "чорне золото" за кордон.