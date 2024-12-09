Крах режиму Башара Асада в Сирії спровокував зміни на ринку нафти

Нафта починає новий тиждень зі зростання в ціні. На ринок впливають фактори, які пов'язані з Близьким Сходом та Китаєм.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У понеділок, 9 грудня, ціни на нафту зростають. На ринок впливає ситуація на Близькому Сході. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Перш за все йдеться про крах режиму Башара Асада в Сирії, що призвело до посилення напруги в регіоні. Цей фактор нівелював побоювання щодо зниження попиту на сировину в Китаї, який є ключовим імпортером у світі.

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Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 22 центи або на 0,3%. Сировина починає тиждень з ціною на рівні 71,34 долара за барель. Американська сировина WTI подорожчала на 22 центи або на 0,3%. Ф'ючерси на нафту коштують 68,42 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: