Нафта різко зросла в ціні, наблизившись до важливих психологічних рівнів

Ринок нафти відреагував на новини про укладання нової торгової угоди між США та ЄС. Проте це не єдиний фактор впливу.

Світові ціни на нафту

Торги у четвер, 17 квітня, еталонні бренди нафти завершили з суттєвим зростанням. Ціни на нафту подорожчали на понад 3% на тлі новин про можливу угоду між США та ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про торгову угоду між США та Європейський Союз. Крім того, на ринок нафти впливають нові санкції США, які спрямовані на обмеження експорту іранської нафти. Через це на ринку є побоювання щодо постачання нафти.

Варте уваги! ОПЕК оприлюднила новий прогноз для світового попиту на нафту. Нафтовий картель очікує зменшення попиту на чорне золото до кінця 2025 року. Тоді як у США прогнозують, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 2,11 долара або на 3,2%. Сорт нафти подорожчав до 67,96 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 2,21 долара або на 3,54%. Ціна американської нафти досягла 64,68 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: