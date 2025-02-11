Ціна на критично важливий метал для світу зростає: до чого тут Трамп
- Американські трейдери активно купують метали через анонсовані Трампом мита на імпорт сталі, алюмінію та можливість мит на мідь.
- Ціни на мідь на Comex у Нью-Йорку перевищили лондонські на понад 800 доларів за тонну, що є рекордним розривом з початку 2020 року.
- Трейдери намагаються закупити мідь до набуття чинності нових мит, що може особливо зачепити канадських виробників алюмінію.
Президент США Дональд Трамп продовжує запроваджувати мита на імпортні товари. Новий указ Трампа стосується певних товарів з всіх країн та спровокував зміни на ринку.
Як ринок металів реагує на мита від Трампа
Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни. Крім того, президент США заявив, що також розглядає можливість ведення тарифів на мідь. Напередодні трейдери масову купували мідь, алюміній і сталь, спровокувавши суттєве зростання цін. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Для розуміння, різко збільшився розрив у цінах на метали між американськими та європейськими ринками. Як-от, ф'ючерси на мідь на біржі Comex у Нью-Йорку перевищили ціни в Лондоні на понад 800 доларів за тонну. Це рекордний розрив із початку 2020 року.
Для прикладу, 10 лютого 2025 року вартість міді на біржі Comex зросла на понад 2%. Ціна металу перетнула позначку 10 тисяч доларів за тонну. Фактично трейдери намагаються купити більші обсяги металу до запровадження нових митних зборів. Найбільше мідь використовується у будівництві, автомобільній промисловості та виробництві електроніки
До теми! Станом на 11 лютого ціна тонни міді на Лондонській біржі металів коливається на рівні 9447,5 долара. Метал демонструє позитивну динаміку на ринку.