Тарифи на комуналку: скільки потрібно буде заплатити за газ та воду у лютому

Питання вартості комунальних послуг для українців є завжди важливим. Актуальності воно не втрачає й під час надзвичайного стану в енергетиці та регулярних російських обстрілів.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги у лютому?

Водночас уряд впровадив фіксовані тарифи на деякі послуги під час складного зимового періоду, про що повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Читайте також Лічильник і платіжка не збігаються: що не так з рахунками за газ

Мова йде про ціни на газ та світло. Зокрема вартість електроенергії залишиться на одному рівні до 30 квітня 2026 року.

Тобто під опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 гривні за кіловат-годину. Пільгова ціна збережеться до кінця зими й споживачів з електроопаленням.

За обсяг споживання до 2 000 кіловат-годину на місяць треба буде сплатити 2,64 гривні за кіловат-годину, а за споживання понад ліміту – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Не зазнають змін й тарифи на газ. Більшість споживачів є клієнтами компанії "Нафтогаз". ЇЇ тариф становить 7,96 гривні за кубометр блакитного палива.

Тарифи на воду теж поки що залишитися без змін. Про це йшлося у Telegram-каналі прем'єр-міністерки України.

Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску,

– написала Юлія Свириденко.

Водночас вона зазначила, що слід спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби надавачів послуг. Тому наступний крок – Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення.

Водночас слід додати, що тарифи на воду встановлює місцева влада. Тому у різних містах та областях ціна може бути різною.

Що ще слід знати про комунальні послуги?