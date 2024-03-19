Біткойн може зрости до 250 тисяч доларів: до чого тут санкції проти Росії та центробанки

Експерти з міжнародного фінансового конгломерату Standard Chartered прогнозують потужне подорожчання вартості біткойна. Вказують навіть конкретні терміни.

Згідно з прогнозом Standard Chartered очікують серйозних цінових змін на ринку криптовалют у 2025 році. Нагадаємо, що з початку поточного року біткойн встановив кілька нових рекордів на ринку, досягнувши нового історичного максимуму.

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Біткойн може встановити новий рекорд на ринку

Очікують, що курс біткойна може досягнути 250 тисяч доларів за монету у 2025 році. Каталізаторами для курсу біткойна називають:

Успіх спотових біткойн-фондів (ETF);

Посилення цікавості до криптовалюти зі сторони центробанків.

Що таке Біржовий інвестиційний фонд Це індексний фонд, активи якого торгуються на біржі. Структура ETF повторює структуру обраного базового індексу.

Вказують, що настільки потужне цінове зростання можливе, якщо приплив коштів буде зберігатися на також сильному рівні, як це є зараз. Ще один вид підтримки для курсу біткойна – міжнародні валютні резерви. Це кошти, які можуть надійти в сектор вже у 2024 році.

Раніше у Standard Chartered прогнозували зростання вартості біткойна до 200 тисяч доларів за монету у 2025 році.

Експерти вказують, що санкції США та Європейського Союзу проти російських резервів, які зберігали на Заході, призвело до структурного зростання цікавості до нестандартних активів зі сторони центробанків. Одна з цілей – диверсифікація міжнародних резервів.

Наразі найбільше від прагнення регуляторів виграють золото та китайський юань. Проте цифрові активи також можуть стати бенефіціарами цих змін. Якщо на криптовалюти звернуть активи, то очікують, що найбільші та найліквідніші активи отримують основний приплив капіталу. Зокрема, йдеться про біткойн.

Прогнозують, що у 2024 році курс біткойна зросте до 150 тисяч доларів. Загалом з січня цифрова монета подорожчала майже на 50%, згідно з даними MarketWatch. На цю мить вартість монети коливається на рівні 63 тисяч доларів за монету.